Les echa la mano a mariachis

Después de ver en las noticias que los mariachis callaron a causa del Covid-19, y del golpe a su bolsillo que esto representó, Ana Bárbara se propuso echarles la mano: contrató a 50 músicos y ayudó a otros 30 ya retirados.

La intérprete potosina, radicada en Los Ángeles, grabó el clip "Para No Extrañarte Tanto", un tema de su inspiración recién estrenado que ya está en plataformas digitales.

"Vi un reportaje impresionante que me dejó con el corazón roto porque vi que la estaban pasando muy mal, pues no tenían trabajo", contó Ana Bárbara.

"Hicimos la labor de contactarlos y darles chamba con el video clip. También nos pusimos a trabajar con todos los cuidados. Fue muy alentador y reconfortante".

UN GRANITO DE ARENA

En la medida que se puede, indicó, busca contribuir con su granito de arena.

"Son 50 mariachis los que están en escena y dimos, a través del equipo de Ana Bárbara, un donativo para un asilo de mariachis, entonces son cerca de 80 los beneficiados".

"Para No Extrañarte Tanto" es una canción que definió como muy orgánica, pues aunque no estaba incluida inicialmente en lo que será su nuevo disco, la situación que se vive la motivó a terminarla de escribir y luego presentarla a sus fans.

"De un momento a otro, después que la escribí, se vino esto de la pandemia en la que se está extrañando a alguien, entonces me nació terminar esta canción y dije: ´vamos a darle al público algo extra oficial´, y aquí está".

La cantante también extraña a ciertas personas a quienes le gustaría abrazar y no puede por la crisis sanitaria que se vive.

SE PONE SENSIBLE

Pero también hay seres muy especiales para ella que se han ido para siempre y que extraña mucho, como a su querida hermana Marissa Ugalde.

"Tratar de imaginarte que no se han ido creo es una buena táctica, pero es un engaño, una ilusión. En mi caso siento que de alguna manera me funcionó y también hacer canciones, componer, escribir, me ayuda".

El 10 de mayo, Ana Bárbara lo pasó feliz con sus retoños en casa, pero también extrañó a quienes considera hijos de corazón, Paula y Emilio, hijos de José María Fernández "El Pirru" (quien fue su pareja) y la fallecida Mariana Levy.

"Siempre los voy a extrañar y siempre les voy a llorar. Todavía en la mañana, cuando recibí el mensaje de Emilio, no pude contener las lágrimas, es fuerte, a la distancia, pero curiosamente, también sus palabras me hacen fuerte", declaró.

La cantante vive plena, pues está feliz con lo que pasa en este momento en su carrera, la aceptación de "¡Qué Poca!" y tiene el amor de sus hijos.