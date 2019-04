¡LES DICEN QUE NO!

Monterrey, N.L.

Los Tigres y los Rayados solicitaron el uso del VAR para la Final Regia de la Liga de Campeones de la Concacaf, pero la petición fue rechazada.

El argumento que el organismo rector del futbol de la región les dio a ambos clubes es que no se puede implementar, porque no está contemplado en el reglamento y no se había utilizado durante los demás partidos del torneo.

De esta manera, los árbitros que impartirán justicia en la serie entre felinos y albiazules no tendrán una herramienta que se ha convertido en una ayuda fundamental para los silbantes en la Liga MX.

"Si en algo estábamos de acuerdo es que hubiera VAR en la Final, nosotros también lo solicitamos y teníamos el respaldo de la Liga, pero Concacaf nos dijo que no", comentó una fuente del Monterrey, que habló bajo la condición de permanecer en el anonimato.

La misma persona aseguró que lo mismo habían pedido para la Final de la Copa MX el torneo pasado, cuando jugaron contra el Cruz Azul, pero en esa ocasión la Liga fue la que desechó la idea.

En ambos casos se debió a que el reglamento no lo contempla para todos los partidos y no se podía hacer una excepción.

Grupo REFORMA publicó ayer que Tigres solicitó, vía la Liga MX, utilizar el VAR en la Final de la "Concachampions", lo cual fue confirmado por una fuente de la institución.

"Pidieron el VAR por lo ocurrido en el pasado juego, el penalti que no era de Santos y la falta sobre Nahuel que no se marcó", dijo la persona del club auriazul.

"Contestaron que no se podía porque no lo contemplaba el torneo, por muchos equipos no hay problema en tenerlo, pero otros no lo quieren, porque tiene un costo y lo debe absorber el club".

Tanto Tigres como Rayados tenían la intención de utilizar el VAR, porque han probado que es útil en sus partidos de la Liga MX y eso reduciría el margen de error del cuerpo arbitral y de que el campeonato se decida por una falla de este tipo.

Sin embargo, a pesar de ser dos equipos mexicanos los que disputan el título y tienen la tecnología para implementarlo, el VAR no será utilizado en la Final Regia de la "Concachampions".