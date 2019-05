Les daba premio de consolación

Ciudad de México.

Según la periodista de espectáculos Martha Figueroa, el actor y productor Eugenio Derbez trataba de suavizar sus rupturas sentimentales regalándoles un vehículo a sus exnovias.

Una fuente reveló a la periodista que antes de concluir el romance con al menos dos de sus parejas, en concreto Sarah Bustani y Dalilah Polanco, Eugenio les regaló una camioneta.

"Nos enteramos lo que hace Eugenio Derbez cuando ya va a terminar con sus parejas. Este es un aviso para quien esté con Eugenio, en este caso Alessandra Rosaldo, para que se ponga abusada", dijo Figueroa en el programa "Intrusos".

Martha detalló el "modus operandi" del actor cuando se trata de decir adiós:

"Es que nos contaron que a sus dos parejas anteriores, a Sarah Bustani y Dalilah Polanco, las terminó de la misma manera. Ya cuando va a terminar, les regala una camioneta y entonces ya que están felices con la camioneta le dicen: ´ay gracias, mi amor´. Él les contesta: ´no, no, no, ya no vamos a seguir. Pero este es un regalo muy bonito para que no te quedes tan triste´. Nos contó el señor que le vende las camionetas que ese es el modus operandi de Eugenio Derbez", dijo Martha. Hasta el momento ni el comediante o sus exnovias se han expresado al respecto.