Les da Henry Martín un raspón a Chivas

"No debió decir eso (Peláez), estuvo mal en su momento porque está dejando entredicho que los jugadores que tiene no lo han llenado.

"Uno agradece que se estén fijando en él más que en el archirrival, pero yo estoy muy contento acá y no pienso hacer ningún cambio, me queda mucho futuro por delante, muchas gracias, pero no", expresó en videoconferencia.

Noticia Relacionada Repatrían a Guatemala restos de migrantes asesinados en Camargo

Henry ve el Clásico como una oportunidad para sacarse la espina, tras sus fallas en la Liguilla anterior.

El delantero, con cuatro anotaciones en el Guardianes 2021, descartó que el resultado del Clásico determine los alcances del proyecto de Santiago Solari.

"No creo que sea así. Estamos en segundo lugar, podríamos estar en primero. ¿Qué nos critican?, si se juega bonito o feo estamos dando los resultados que tienen que darse, no dependemos de lo que los demás digan sino de lo que hacemos.

"Ahora se viene un partido muy importante que fuera de que si es para dar un golpe de autoridad, que claro que es así, de seguir demostrando que América está por encima, que América es más y que se merece siempre estar en la parte de arriba, como lo hemos demostrado", expresó.