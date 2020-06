Les cancelan fiestas y exigen su dinero

Se tiene acercamiento para tratar de disminuir los costos de las partes involucradas, hemos logrado conciliar la mayoría de los anticipo.¨ Óscar Torres Gómez, Profeco Reynosa

La Procuraduría Federal del Consumidor en Reynosa, ha atendido siete quejas de familias que piden la intervención de las autoridades, para llegar acuerdos ante eventos cancelados como graduaciones y hasta bodas.

Oscar Torre Gomez, director regional de PROFECO de la zona noreste, comentó que en los últimos días han estado recibiendo quejas de los padres de familia y alumnos ya que ya tenían programados eventos de graduaciones, pero que por la pandemia, y la cancelación de todo, quieren el regreso de dinero que aportaron para banquetes, salones y música.

Los padres argumentan, que no fue culpa de ellos cancelar los eventos, por lo que quieren su dinero al 100 por ciento y los proveedores, señalan que tienen gastos.

"Están solicitando se les reembolsen el dinero que ya habían depositado a diferentes proveedores de bienes y servicios, salones de eventos, grupos musicales, banquetes demás, en este sentido sus argumentos es que la cancelación eventos masivos no es por culpa de ellos si no por la pandemia, por lo que están solicitando el reembolso del 100 por ciento de su deposito", dijo.

El funcionario señaló que ambos han tenido buena disposición para llegar acuerdos ante la pandemia que ha afectado a todos por igual.

"Se tiene acercamiento para tratar de disminuir los costos de las partes involucradas, hemos logrado conciliar la mayoría de los anticipos, si bien no el 100 por ciento pero que se les regrese parte del anticipo, en caso de los eventos que no se puedan posponer, algunos los han pospuesto para septiembre como una graduación", expresó.

De las siete quejas se ha logrado conciliación positiva para ambas partes, por lo que se pide a estudiantes o padres de familia, que acudan a PROFECO para que los apoyen para una conciliación, de igual forma a los proveedores de bienes y servicios.

"Si no pueden lograr la conciliación entre ellos, aquí podemos llegar a un arreglo, no solo en graduaciones, si no en varios temas", expreso.

Como ejemplo un evento de boda que tenía contratado diversos servicios, se logró una conciliación positiva, ya que se debe tener solidaridad ante la pandemia que es una situación extraordinaria.