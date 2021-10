Les cambia el futuro

La organización She Wins, fundada por Cecilia Vales, ha documentado casos donde niñas que formaban parte de su programa, cuya misión es usar el deporte y la educación para su desarrollo social, personal y profesional, han abandonado el espacio al ser puestas en venta por sus familias para casarse, pactos de los que no se enteran hasta que tienen que contraer matrimonio, forzadas a cambiar el balón por una vida que no eligieron.



"A los 12 años la vida de una niña cambia, cambia porque nuestro cuerpo cambia, y al momento de tener tu menstruación pasas de ser una niña a una mujer, y a los 12 años ya te vendieron, y a los 16 seguro tienes un hijo, si logras sobrevivir a ese embarazo después tienes que mantener a tu familia y muchas mujeres tienen que vender su cuerpo", profundiza Vales en entrevista a Grupo REFORMA.