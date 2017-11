¡Se les apareció el ‘coco’!

El lanzador Ignacio Valdez detuvo por completo a la ofensiva de Terror 2 al tirarle blanqueada de siete entradas completas y conducir a Solo Gutiérrez al triunfo de 7-0, en un juego que estuvo cargado de intensidad en el campo Manuel Pavón Mortera del Club Social y Deportivo de Veteranos y Jubilados.

El derecho de Valdez se quedó a tres out de tirar juego sin hit pero en la última entrada Andrés González le dio duro a la pelota para que no completara la hazaña, pero eso no fue impedimento para que cargara en su guante el laurel, el cual lo conquisto al recetar tres ponches, dio cuatro pasaportes y dos bases por golpe.

Por su parte las franelas grises de Solo Gutiérrez le pusieron numero a la pizarra en la baja del primer capitulo, Rubén Gutiérrez y Ramiro Hernández ligaron sencillos a la serpentina de Rigoberto López y Oliver Granados con otro batazo contundente cerro el ataque en tres carreras.

El partido subió de tono y por momentos casi se llega a los golpes al recibir pelotazo venenoso Jorge González por parte de Valdez, pero no paso a mayores y las acciones se reanudaron con cuadrangular solitario de Rubén Gutiérrez para comandar el segundo rally de tres anotaciones.