Les apagan buen ánimo a las Águilas

Ciudad de México.-Cabizbajos, molestos, sin ganas de fotos o autógrafos y, también sin la certeza de que otro milagro sea posible mañana en el Estadio Azteca, así se mostraron los jugadores azulcremas en su llegada a la Ciudad de México tras ser maltratados 4-1 por Santos en las Semifinales.

Jérémy Ménez, uno de los villanos en el partido de ida ante los Guerreros, llegó en silencio, buscó cobijo entre las figuras de Joe Benny Corona y Cecilio Domínguez con tal de evitar a unos 10 aficionados de las Águilas que se dieron cita en el aeropuerto capitalino.

Otros, como Guido Rodríguez, visiblemente molesto, clavaron su mirada en el salida que los conducía al autobús, ayer el lugar más seguro, libre de críticas. "Estamos golpeados, pero tenemos que levantarnos porque esto todavía no se acaba, faltan 90 minutos y buscaremos hacer lo imposible. Vamos a salir a darlo todo, no funciona si no damos todo", dijo Miguel Herrera.