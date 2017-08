Le pone Rayados baile 4-1 al campeón Chivas

El Guadalajara no había perdido en todo el torneo, pero con la derrota de hoy ante Monterrey, se le quitaron las ganas.



Con una goleada de escándalo, 4-1, el Guadalajara aumentó a cuatro partidos su racha de juegos sin ganar en el Apertura 2017, con una marca de 3 empates y una derrota, la de hoy ante Rayados, muy dolorosa.



Matías Almeyda no había perdido ante el Monterrey de Antonio Mohamed desde que llegó a dirigir en México, en el 2015, pero con la de hoy tuvo, y eso que parecía que la cosas iban a salir bien para las Chivas.



Apenas al minuto 2, el Guadalajara se fue al frente en el marcador. En una falta por derecha, un centro a primer poste fue rematado por Jair Pereira, quien abrió el marcador ante la alegría de la afición rojiblanca y la sorpresa de los seguidores de Rayados, quienes apenas estaban sentándose en la tribuna.



Pero el gusto les duró dos minutos, pues en un contragolpe, Dorlan Pabón dejó a Celso Ortiz solo en el área, y ante la salida de Rodolfo Cota, tocó por una lado para el 1-1.



Fue en el segundo tiempo cuando el Monterrey despertó su potencial ofensivo, y las Chivas cuando peor jugaron, pues no generaron opciones de gol, poniéndole las cosas fáciles al portero Hugo González.



Al 49', otro gol de vestidor cambió el rumbo del juego. Rogelio Funes Mori se combinó con Pabón, y dentro del área, el argentino tocó sin portero para el 2-1.



Matías Almeyda comenzó a caer en nerviosismo, pero antes, en la búsqueda del empate, mandó a la cancha a Isaac Brizuela y a Javier López, pero así como el resto de su equipo, pasaron inéditos en la cacha del estadio BBVA Bancomer.



Un penal a favor del Monterrey le acomodó más el camino a los locales para llevarse los tres puntos. Pabón fue el encargado de cobrar la pena máxima, Rodolfo Cota le detuvo su disparo, pero en el rebote quedó solo para poner el 3-1.



Almeyda, en su desesperación por ver cómo le estaban pasando por encima a su equipo, se enfrascó en una serie de reclamos con el abanderado y el cuarto oficial, hasta que Roberto García Orozco decidió expulsarlo.



Avilés Hurtado, al 70', puso el 4-1 definitivo, luego de recibir un centro dentro del área, ante ya una débil marca de parte de las Chivas, quienes tras el arranque del segundo tiempo nunca se encontraron en la cancha.



Con este resultado, el Rebaño hilósu cuarto partido sin ganar en el torneo y lo que es peor, si antes no habían perdido, ahora lo hicieron y por goleada.