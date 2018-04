Leonel Vangioni aprueba uso del VAR

El argentino evitó emitir un juicio sobre el arbitraje, pero se mostró abierto al uso de la tecnología para revisar las jugadas que lo ameriten.

"Son seres humanos como nosotros y estoy seguro que no se quieren equivocar como nosotros tampoco queremos equivocarnos, no me gusta criticarlos porque a veces se pueden equivocar a favor y en otra en contra", señaló.



"Respecto al VAR si eso ayuda a que haya menos injusticias, está bien, pero la verdad nunca me he puesto a pensar si está bien o está mal, creo qué hay otra gente que está para eso".