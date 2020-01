Lento pago de predial, y con seguro

Se trata de beneficiar a las personas que sean cumplidas y que vengan a hacer el pago de su impuesto predial . Frida Patricia Escobar Ortiz, primera síndico de Victoria

Cd. Victoria, Tam.- Este jueves dio inicio la campaña de cobro del predial con una baja participación ciudadana en la cual, la Tesorería municipal se impuso una meta de 2 mil contribuyentes diarios durante enero, sin embargo, esta mañana asistió un promedio de 500 contribuyentes a pesar de que esta ocasión se ofrece un seguro de casa-habitación con el pago oportuno de esta obligación.

"En sesión de Cabildo anterior por medio de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Gasto Público se externó este programa que se titula Victorense Responsable", mencionó la primera sindico Frida Patricia Escobar Ortiz, "se trata de beneficiar a las personas que sean cumplidas y que vengan a hacer el pago de su impuesto Predial con un seguro de casa-habitación y con esto incentivar a los victorenses a hacer el pago del Predial".

El Municipio de Victoria cuenta con 152 mil contribuyentes de los cuales, hasta el 31 de diciembre pasado, solamente el 52.63 por ciento cumplió con esta obligación, por lo que para fomentar la recaudación este 2020 los contribuyentes que paguen su Predial en tiempo contarán con un seguro de casa-habitación con cobertura contra robo con violencia e incendio, así como cubrirá al titular de la cuenta contra robo en cajero automática con vigencia para todo el año.

"Los requisitos son muy sencillos para la reclamación, basta son su denuncia, su identificación oficial, el RFC y el comprobante de domicilio", detalló la representante de la Aseguradora Chubb-ABA Seguros, Susana González, "de manera permanente vamos a tener una abogada en el Ayuntamiento que va a ser la encargada de darle seguimiento a los trámites para que sean de manera ágil", aclaró que será en un lapso de 30 días después del suceso en el que se estará haciendo efectivo el seguro para aquellos domicilios que cuenten con cobertura.





EXTERNAN MOLESTIA

Por otro lado, fueron instaladas 19 cajas para el cobro del Predial en la Presidencia Municipal sin embargo algunos ciudadanos que llegaron desde temprana hora externaron molestias por la desorganización del personal asignado a esta tarea, "se está metiendo la gente a la fila, ya tengo media hora aquí esperando en este punto y no atienden correctamente", denunció el señor Israel Cantú, "entran por aquella puerta directo, no sé cómo le hagan, pero ya no salen hasta que salen ya con su papelito, no hay quién cuide correctamente".

Asimismo, consideró que el cobro de los impuestos no se refleja en los servicios públicos que el Ayuntamiento se encuentra obligado a dar a los ciudadanos, "no soy perito evaluador ni nada, pero lo que me toca vivir a mí que son las calles están pésimas".