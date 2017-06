Le Graët: "Zidane querrá ser el DT francés algún día"

"La FFF no comprará a Zidane al Real Madrid mañana o tendría que vender su sede", señaló entre risas Le Graët en una entrevista publicada hoy por "Le Figaro", en la que se esfuerza en recordar que el actual seleccionador, Didier Deschamps, "trabaja bien", "nos conviene" y "seguirá con nosotros un tiempo".

En cualquier caso, dijo que Zidane, de 44 años, "un día tendrá ganas de hacerse seleccionador. Yo había sentido que Didier (Deschamps) tenía ganas, Zidane también. Pero no ha llegado el momento".



A su juicio, lo que ha conseguido con el Real Madrid en las dos temporadas que lleva de entrenador es "excepcional".



"Está llamado a tener un palmarés de los mejores de la historia del futbol. Lleva poco y gana grandes trofeos", reforzó.



Con una sonrisa, concluyó que "va muy rápido" y "hace como (Emmanuel) Macron", en alusión a la veloz ascensión del nuevo presidente francés, de solo 39 años.



Le Graët insistió en el argumento de que otro francés del Real Madrid, Karim Benzema, "sigue siendo un jugador convocable" con Francia, pese a que no lo haya sido desde hace más de un año y medio, cuando estalló el escándalo judicial que condujo a su inculpación por su supuesta complicidad en un chantaje al que era su compañero con el equipo de Francia Mathieu Valbuena.



Aseguró que a Benzema "ninguna comisión de disciplina" le ha suspendido, y que es Deschamps el que decide convocarlo o no.