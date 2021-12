Legislaturas estatales de EE. UU. Preparadas para actuar sobre el derecho al aborto

La decisión pendiente en ese caso, que se espera para mediados de 2022, significa que no es solo Vermont el que tiene el aborto en la agenda legislativa. Las legislaturas estatales de todo el país responderán a la posibilidad de un cambio sísmico en el fallo Roe v. Wade de 1973 que legalizó el aborto en todas las legislaturas lideradas por los republicanos de EE. UU. acceso al aborto en su ley estatal.

Los partidarios de la enmienda propuesta por Vermont tenían en mente la posible pérdida de Roe cuando comenzaron el proceso en 2019 para consagrar la "autonomía reproductiva", incluido el aborto, en la constitución.

"En mi opinión, no debería haber dudas sobre la posición de Vermont con respecto a sus valores centrales y derechos fundamentales", dijo la representante estatal demócrata Ann Pugh, quien preside el comité que celebrará audiencias sobre la propuesta a partir de enero. "Y para que esos derechos, responsabilidades y valores estén protegidos de manera más definitiva, deben estar consagrados en la constitución de nuestro estado".

En Kansas se está considerando un enfoque muy diferente. Los legisladores estatales republicanos han incluido en la boleta primaria del estado de agosto de 2022 una enmienda constitucional propuesta que revocaría una decisión de la Corte Suprema del estado de 2019. Ese fallo declaró el acceso al aborto como un "derecho fundamental" y parte del derecho inherente de la mujer a la autonomía corporal.

La enmienda diría que la constitución estatal no otorga el derecho al aborto y que la Legislatura puede regularlo como los legisladores lo consideren oportuno, lo que significa que si se revoca Roe v. Wade, los legisladores de Kansas podrían prohibir el aborto por completo.

En California, se espera que los legisladores consideren un plan el próximo año para hacer del estado un "santuario" para quienes buscan atención reproductiva. Eso podría incluir el pago de viajes, alojamiento y procedimientos para personas de otros estados donde los abortos han sido restringidos o tal vez ilegalizados.

"El aborto siempre ha sido polémico", dijo Mary Hahn Beerworth, del Comité del Derecho a la Vida de Vermont, que se opone a la enmienda de Vermont sobre el derecho al aborto. "En cada legislatura estatal en todo el país, en cada elección política, el aborto llega a lo más alto. Es uno de los problemas más identificativos de nuestro tiempo ".

Al menos 20 estados, en su mayoría en el sur y el medio oeste, ya tienen leyes que restringirían severamente o prohibirían el aborto si el tribunal superior anula a Roe y deja el tema en manos de los estados, según el Instituto Guttmacher, un grupo de expertos en derechos reproductivos.

A principios de este año, los legisladores republicanos en al menos media docena de estados dijeron que planeaban introducir una legislación inspirada en una nueva ley de Texas que prohíbe efectivamente el aborto unas seis semanas después de la concepción. La ley está redactada de una manera que pretende eludir los tribunales federales al dejar la aplicación en manos de los individuos y no del estado. Esperan que les proporcione un camino para implementar el tipo de represión contra el aborto que han buscado durante años.

En Mississippi, el senador estatal republicano Chris McDaniel dijo a principios de este año que consideraría "absolutamente" presentar una legislación que coincida con la ley de Texas después de que una Corte Suprema de Estados Unidos muy dividida dejara que esa ley se mantuviera, al menos por ahora.

"Creo que la mayoría de los estados conservadores del Sur considerarán esta inacción de la corte y la verán como quizás una oportunidad para avanzar en ese tema", dijo.

Más de una docena de estados, más el Distrito de Columbia, tienen protecciones legales vigentes para el derecho al aborto, dijo Elizabeth Nash, analista de políticas estatales del Instituto Guttmacher. Eso incluye Massachusetts, donde los demócratas que controlan la legislatura a principios de este año aprobaron un proyecto de ley sobre el veto del gobernador republicano Charlie Baker que codifica los derechos al aborto en la ley estatal.

Sin embargo, incluso en California, que ya ha adoptado varias medidas para proteger el acceso al aborto, un grupo a favor del aborto estableció 45 pasos que podrían tomarse para proteger aún más esos derechos.

"Hay mucho trabajo por hacer para apuntalar los derechos y el acceso al aborto", dijo Nash.

Los esfuerzos para restringir aún más el acceso no solo provienen de las partes más tradicionalmente conservadoras del país. El presupuesto estatal del gobernador de New Hampshire Chris Sununu, un republicano, firmado en junio contiene una disposición que prohíbe el aborto después de las 24 semanas de gestación, con excepciones para la vida o la salud física de la madre. Entra en vigor el 1 de enero, justo antes del inicio de la nueva sesión legislativa.

Y los legisladores republicanos, que controlan la legislatura de New Hampshire, están redactando varios proyectos de ley relacionados con el aborto, incluido uno que prohibiría el procedimiento después de la detección de un latido fetal. Otro permitiría al padre biológico de un niño por nacer solicitar una orden judicial que prohíba a una mujer tener un aborto. Un tercero derogaría la prohibición de permanecer en una acera adyacente a una clínica de abortos.

Nash dijo que un puñado de estados han interpretado que sus constituciones estatales protegen el derecho al aborto, pero los demócratas en Vermont quieren estar seguros.

La enmienda propuesta no contiene la palabra "aborto". Los defensores dicen que eso se debe a que no está destinado a autorizar solo el aborto, sino que también garantizaría otros derechos reproductivos, como el derecho de una persona a quedar embarazada o tener acceso a métodos anticonceptivos.

"Hay mucho apoyo para esto en la legislatura", dijo Lucy Leriche de Planned Parenthood of Northern New England. "Creo que la razón me parece bastante clara en este momento. Hemos tenido este derecho durante casi medio siglo a la libertad reproductiva, y la gente no quiere que retrocedamos ".