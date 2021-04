‘Legislaré por bienestar de la gente’: Magaly Deándar

Los colonos destacaron que es preciso alinear los beneficios que desde la ciudad de México llegan a todos los mexicanos, y con Morena tienen la oportunidad de lograrlo, ya que busca consolidar la 4T.

A los vecinos les dijo la Candidata a diputada local, que ‘‘seré vigilante de la aplicación del gasto público en los programas diversos, con una visión de austeridad y combate a la corrupción” que es característico de Morena, cuyas premisas son no robar, no mentir y no traicionar.

Agregó: ‘‘Impulsaré leyes por una impartición de justicia con perspectiva de género y concretar la paridad de género en todas las instituciones públicas’’.

LA ESPERANZA DE REYNOSA

Los vecinos afirmaron que es necesario contar con diputados que sí quieran trabajar por la gente y quienes si quieran ayudar a la población como Morena acudan casa por casa y salgan a las calles a hablar con la gente para que apoyen el movimiento de la 4T.

Magaly Deándar comentó que recorre las calles de la Jarachina, “para defender la esperanza y lograr que la transformación llegue a Reynosa”, ha visitado además el tianguis y dialogado con los comerciantes sobre la necesidad de impulsar apoyos al comercio desde el poder legislativo de Tamaulipas.

Señoras de la tercera edad, saludaron calurosamente a Magaly en los patios de su hogar, a quienes destacaron que es importante que escuche las peticiones ciudadanas para que una vez que triunfe y se convierta en diputada local por el distrito 5, lleve estos planteamientos al Congreso del Estado.

La candidata recibió amplias muestras de cariño y apoyo a la Cuarta Transformación.

La aspirante morenista se comprometió a impulsar leyes por una impartición de justicia con perspectiva de género.