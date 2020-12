Legislan en la defensa de la mujer y médicos

Aún con la pandemia, con los casos que tuvimos confirmados, no hemos dejado de trabajar ni de hacer recorridos, tampoco de escuchar peticiones Gerardo Peña Flores, líder del Congreso local

En medio de la pandemia por el Covid-19 y los retos que esto ha generado para los legisladores locales, el presidente de la Junta de Coordinación de Política del Congreso de Tamaulipas, Gerardo Peña Flores, dijo que este 2020 concluirá de forma satisfactoria, debido a que la productividad aumentó en al menos 137 por ciento.

En entrevista exclusiva para EL MAÑANA destacó algunas de las nuevas leyes, que van enfocadas a prevenir y castigar la violencia contra las mujeres y hacia el gremio médico, además de priorizar temas ambientales, educativos y de economía, donde se incluye una mayor reciprocidad de la federación.

"Todo lo que se está haciendo en el Congreso de Tamaulipas es para que mejoren la calidad y las condiciones de vida; ya se están viendo los resultados. Estoy seguro de que estos seguirán, somos la legislatura más productiva en la historia, aún con la pandemia, con los casos que tuvimos confirmados, no hemos dejado de trabajar ni de hacer recorridos, tampoco de escuchar peticiones", destacó.

Los diputados locales han hecho énfasis en lo importante que es para Tamaulipas el contar con una mayor reciprocidad de la federación, en cuestión de impuestos, por ello Peña Flores hizo énfasis en que no bajarán la guardia para exigir un recurso justo.

"Tamaulipas es el segundo estado que más aporta en impuestos y desgraciadamente no somos de los que más reciben, solo nos regresan 17 pesos por cada 100, nosotros nos dimos a la tarea de diseñar una fórmula que consideramos justa para esta repartición, y en la que no afectamos a otros estados, por el contrario, lo que queremos es que le vaya bien a nuestro país; hay que ayudar a otras entidades, pero no podemos estar abajo", insistió.





APROBACIONES

El Congreso de Tamaulipas aprobó durante este periodo de contingencia sanitaria cárcel y multas por hasta 26 mil pesos a las personas que cometan algún delito o atentado contra de los trabajadores de la salud, luego de que en varios municipios, entre ellos Reynosa, algunos fueran atacados con ácido, golpes o cloro.

Además está la Ley Olimpia que castiga la violencia y acoso digital, así como la nueva fiscalía especializada contra los delitos de la mujer.

El diputado local destacó: "Se han aprobado nuevas multas y cárcel para diversos delitos pero más allá, estas leyes van acompañadas de un proceso de prevención que es lo que más nos interesa, queremos que no existan más agresores, pero también que los que ya están sean denunciados".

El aislamiento social ha promovido un mayor uso de las redes sociales y de las nuevas tecnologías, por lo que Peña Flores destacó la importancia de estas herramientas para dar a conocer el trabajo legislativo.