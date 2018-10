Legisladores pagarán, insiste López Obrador

Ciudad de México

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que los diputados federales pagarán por la consulta para decidir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, pero sus aportaciones serán voluntarias.

"Es voluntario, cuando me preguntaron ayer ni sabía porque pues están cada quién cumpliendo con su responsabilidad y estoy seguro que Jesús Ramírez Cuevas, que es el de Comunicación Social propuesto, se lo consultó a los diputados y le dijeron que ellos iban a ayudar voluntariamente.

"Entonces luego se da a conocer que van a ser los diputados pues quien no estaba interiorizado sobre el asunto pues también con legítimo derecho pues yo no, con nosotros no", dijo.

En conferencia de prensa tras reunirse con el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, López Obrador aclaró que siempre hay intereses creados y en todo se manifiesta, incluso en el nuevo aeropuerto, por los que se debe tomar la mejor decisión ya que la inversión es de 300 mil millones de pesos aproximadamente y no se asemeja a reparar una banqueta.

"Aquí no hay intereses personales o de grupo, por poderoso que sea, que vaya a estar por encima del interés nacional", aseveró.

El presidente electo aseguró que le da gusto que se polemice por el tema de la consulta porque de esa manera la gente se entera de mejor manera.

Aclaró que si no hubiese polémica la gente no se entera de que va a haber una consulta para decidir sobre la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México.

"Entonces yo voy a polemizar más hoy o mañana, voy a hablar de este asunto. Y como dicen ustedes voy a dar nota para que la gente se entere, van a participar muchos ciudadanos en la consulta y esto nos conviene a todos y la gente tenga elementos para decidir", afirmó.