Legisladores de ultraderecha buscan crear bloque anglosajón

WASHINGTON (AP) — The Associated Press obtuvo una copia del documento tras una primicia de Punchbowl News, un medio de prensa que cubre el Congreso. La AP no pudo confirmar en forma independiente el origen de la organización ni su situación actual, pero el representante por Florida Matt Gaetz dijo que se sumaba a la iniciativa y que su correligionaria derechista Marjorie Taylor Greene, de Georgia, era la impulsora.

El documento se difundió mientras el Partido Republicano está teniendo dificultades para determinar su orientación de cara a las elecciones de 2022, en las que tratará de recuperar la mayoría perdida en las dos cámaras. Uno de los factores de división interna es hasta qué punto sigue el liderazgo de Donald Trump, y la plataforma de siete páginas del bloque adopta claramente la visión del mundo del expresidente.