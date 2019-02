Legisladores de EU votarán contra emergencia por muro

Washington DC, Estados Unidos.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos votará una resolución para eliminar la declaración de emergencia nacional efectuada por el Presidente Donald Trump para construir un muro en la frontera con México.



Los legisladores demócratas introdujeron la resolución la semana pasada, desafiando la afirmación de Trump de que podría obtener dinero destinado por el Congreso a otras actividades y usarlo para erigir el muro.



Se espera que la propuesta avance sin problemas en la Cámara, bajo control demócrata. La iniciativa pasará entonces al Senado, de mayoría republicana, donde reina la incertidumbre sobre el futuro de la medida, a pesar de que solo requiere una mayoría simple para ser aprobada.



Aunque la votación del martes será un capítulo más en un prolongado pulso entre Trump y los demócratas a cuenta de la seguridad fronteriza y la política migratoria, también pondrá a prueba la separación constitucional de poderes, ya que son las dos cámaras del Congreso las que deciden principalmente las prioridades de gasto, no el Presidente.



El número dos de los demócratas en la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, dijo en una conferencia de prensa el lunes que había viajado dos veces a la frontera con México en las últimas semanas.



"Mi conclusión es que no hay una crisis en la frontera. El asunto será si hay una crisis de nuestra lealtad constitucional", señaló.



Al menos dos senadoras republicanas, Susan Collins y Lisa Murkowski, han dicho ya a los medios que es probable que voten a favor de la medida. No obstante, se necesitarían al menos otros dos votos republicanos para que la resolución sea aprobada en esa cámara, dando por hecho que todos los demócratas y dos independientes la respaldarán.



Trump, que declaró la emergencia nacional este mes, después de que el Congreso rechazó su petición de 5 mil 700 millones de dólares para construir el muro, aseguró la semana pasada que vetará la iniciativa si es aprobada por ambas cámaras.