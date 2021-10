Legisladoras del PAN piden a AMLO que "no le saque" y acuda a la entrega de la Belisario Domínguez

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador canceló su participación en la ceremonia de entrega de la medalla Belisario Domínguez a la senadora Ifigenia Martínez, de Morena, por temor a que la oposición le falte al respeto, legisladoras del Partido Acción Nacional (PAN) le enviaron mensajes para que vaya al Senado, que no tenga "miedo" y "no le saque".

"No voy a asistir porque una legisladora convocó a que me falten el respeto en el Senado; quiero aprovechar para hacer un homenaje a Ifigenia", dijo.

Lo anterior, después de que Téllez publicó en su cuenta de Twitter que durante la visita del Ejecutivo a la Cámara Alta le haría frente.

"El violador serial de la Constitución: el señor presidente López Obrador... vendrá al senado la próxima semana; es preciso hacerle frente", escribió la panista, quien llegó al Senado gracias a Morena.

El presidente envió a la líder histórica de la izquierda institucional, Ifigenia Martínez, una carta para "ofrecerle una sincera disculpa" por no acompañarla durante el reconocimiento que le entregarán en el Senado "por grandes aportes académicos, económicos y políticos".

En la misiva anuncia que en su lugar acudirá el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

"Una legisladora del bloque conservador está convocando a que se me falte al respeto, y considero que no debemos caer en ninguna provocación que ayude a la élite del poder económico y político a sus empleados y voceros", reiteró.

"Además, maestra, le cuento, aquí entre nos, pero no se ría, como le imagino: están muy enojados porque se está cumpliendo el apotegma juarista de que el triunfo de la reacción es moralmente imposible", añadió en su carta.

Ante ello, la senadora Kenia López Rabadán, también del PAN, grabó un video en su automóvil, afuera de Palacio Nacional, en el que le dice al presidente que "no tenga miedo".

"Vaya presidente al Senado de la República, escuche a la oposición, escuche la pluralidad, yo le garantizo que no le vamos a hacer nada que usted no haya hecho. Es más, yo vengo por usted y vamos al Senado juntos".

Sr Presidente @lopezobrador_ si no quiere ir al @senadomexicano porque algo le preocupa, pierda cuidado, yo vengo por usted y le garantizo que no le haremos nada que usted no haya hecho.

De acuerdo con el artículo 100 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el decreto que crea la Medalla Belisario Domínguez, así como su reglamento, la Cámara de Senadores celebrará la sesión solemne correspondiente en octubre de cada año. De hecho, el decreto y el reglamento se refiere específicamente al 7 de octubre, por lo que este jueves se llevará a cabo la ceremonia.

También, de acuerdo con la ley, a la sesión solemne "se invitará al titular del Poder Ejecutivo Federal, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al presidente de la Cámara de Diputados y a otros funcionarios y personalidades que la Mesa Directiva determine".

El presidente no está obligado a asistir, pero es inusual que el titular del Ejecutivo no acuda a la premiación.

López Obrador ha acudido a dos ceremonias de entrega: en 2018, cuando la presea fue para el periodista Carlos Payán, y en 2019, a la luchadora social Rosario Ibarra de Piedra.

Sin embargo, en 2020 la medalla no pudo ser entregada al personal médico en reconocimiento por su labor para enfrentar la pandemia por el covid-19, debido a la contingencia sanitaria, por lo que fue pospuesta.