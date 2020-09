Legarreta, libre de Covid y con 'manita de gato'

Andrea Legarreta ya superó la Covid-19 y, antes de regresar este lunes a la conducción del matutino Hoy, se dio una retocada en el salón de belleza

"Dada de alta y retomando la vida y dándome una refrescadita para regresar el lunes al programa", escribió la presentadora junto a una imagen de ella y su estilista, Leydi Fuentes.

La esposa de Erik Rubín se tiñó el cabello y aprovechó para posar con todo y cubrebocas.

"Amo como quedó el color! Más rubia y sin maltratarlo! Eres la mejor!! #balayage Gracias por todos los cuidados que tienen en el salón para sus clientes! Son los mejores @leydifuentes_salonoficial", agregó Legarreta.

A principios de septiembre, la conductora anunció que ella y su familia se habían contagiado del virus. Unos días después, fue hospitalizada debido a una neumonía.

"No tengo nada grave, no estoy delicada, estoy nada más viendo cómo se desarrolla esta neumonía, y lo que no quieren es que sea algo de riesgo. Me están dando los medicamentos vÌa intravenosa, no tengo oxígeno", compartió en ese momento.

Luego de un par de días regresó a su casa, donde continuó con su tratamiento.

SerĀ· este lunes cuando Andrea Legarreta se reintegre al programa Hoy, del cual ha sido titular por más de dos décadas.