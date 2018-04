Legarreta habla de su ausencia en "Hoy"

A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, Andrea Legarreta decidió hablar de tres temas: la supuesta mala relación con la nueva productora de "Hoy" Magda Rodríguez, la rivalidad que aseguran hay con Galilea Montijo y finalmente de su falsa separación de Erik Rubín.



La conductora compartió una fotografía en la que aparece en familia con sus hijas y su esposo, y comenzó negando que estuviera "castigada" en "Hoy", y aclaró que sus ausencias de deben a que desde el principio se pactaron días de vacaciones para que pudiera convivir con la familia.



"Estando de vacaciones no hay tiempo para enterarte de HARTO rumor... Jajajajaja Y sobre todo TANTA mentira... Nop, no estoy castigada ni tuve pleito con Magda, nuestra nueva productora de HOY... Cada año pedimos una semana de Semana Santa para convivir en familia, debido a nuestros trabajos, los momentos en familia no son muchos y son NECESARIOS... Lo del supuesto pleito con Magda es una mentira ABSOLUTA, desde el día uno, ella ha sido amable, cálida y paciente escuchando todo lo que le he comentado acerca de la nueva etapa y la importancia de que nuestro amado público de tantos años sea apapachado y escuchado... Son tiempos de "adaptación" y estoy segura todo irá mejorando día a día", escribió.



En la segunda parte de su mensaje, Legarreta aclaró que no tiene enemistad con Galilea Montijo, como algunas publicaciones han señalado, y aclara que si no asistió al cumpleaños de Mateo, hijo de Galilea, no fue porque no la hayan invitado a ella y a su familia.



"También dicen que hay pleito entre Gali y yo y por eso no nos invitó a la fiesta de Mateo, eso es MENTIRA, claro que nos invitó como cada año y tristemente no pudimos asistir, pero eso no es falta de amor, es que simplemente a veces no se puede", puntualizó.



Finalmente, recalcó que no está separada de su esposo Erik Rubín, y lamentó que en algunos medios se digan mentiras para vender. "Mejor que se ocupen en su asquerosa vida", remató.



"Y por último, nop, no estamos separados Erik y yo.... Jajajajaja que horror... Por lo menos tenemos nuestros propios medios para hablar la VERDAD... En serio es triste ver como cada día se llenan de mentiras las redes, revistas y medios de información con tal de vender".