Legado en cine y más

EL BULTO

El desaparecido Gabriel Retes deja un legado de más de 30 trabajos como director.

Dos de ellos, entre los más interesantes y relevantes, es posible encontrarlos en plataformas de streaming y vale mucho la pena verlos.

En El Bulto, después de pasar 20 años en coma, un hombre despierta y descubre cuánto ha cambiado México, cómo se han transformado las personas, sus ideas, costumbres y percepciones.

Quizá la cinta más conocida de Retes, planteada en tono de comedia agridulce, le permitió hacer una revisión a los efectos sociopolíticos del movimiento del 68 de una manera directa e incisiva.

La cinta sigue vigente 28 años después de su estreno y es una muestra de cine mexicano crítico e inteligente.

NUEVO MUNDO

Por otro lado Nuevo Mundo es la cinta más polémica de la filmografía del realizador.

Días después de su estreno fue prohibida por más de una década por considerar que atentaba contra las bases de la colonización espiritual de América.

La historia, ubicada en la Nueva España en el siglo 16, plantea la teoría de que las apariciones de la Virgen de Guadalupe fueron orquestadas por religiosos españoles para convertir a los nativos a la fe cristiana.

Nuevo Mundo es una cinta que busca plantear una revisión histórica de los componentes de la cultura social mexicana con una visión audaz y franca ante la que es imposible no tomar postura.

Yesterday

¿Se imaginan un mundo donde algunos elementos de la cultura pop y costumbres desaparecen de la noche a la mañana? Esa es la premisa de la comedia romántica Yesterday, dirigida por el ganador del Óscar Danny Boyle. En la cinta, un aspirante a cantante es el único que se acuerda, tras un gran apagón, de la música de The Beatles, y decide utilizar eso para buscar fama y fortuna. La película es un nostálgico viaje por cómo la música moldea a una generación y a la vez un increíble homenaje a la banda británica. Himesh Patel interpreta al personaje de una manera en la que te vuelves cómplice y no cuestionas sus malas decisiones, además que tiene una química sensacional con Lily James, quien interpreta a la chica que creyó en él desde un principio. Para los fans de The Beatles es materia obligatoria, además de que sí es necesario tener a la mano sus kleenex, ya que resulta conmovedora. (Eduardo Molina)

ROCKETMAN

Contar la vida de Elton John como una fantasía musical es sólo uno de los aciertos del filme Rocketman. La cinta es una celebración de la música del artista, contando varios momentos difíciles que vivió en su proceso para aceptarse. Pero la razón más poderosa del éxito del proyecto es la extraordinaria actuación de Taron Egerton en el papel protagónico. El actor se transforma en Elton, sin ser una imitación o caricatura y ayuda muchísimo que interpreta todas las canciones de la cinta. Aquí no es playback. Sus romances fallidos, sus adicciones y su pésima relación familiar son tocados sin tapujos, y se siente más honesta que Bohemian Rhapsody, que mostraba la vida de Freddie Mercury. Pero donde el filme tiene su corazón es en el retrato de su amistad de años con su compositor Bernie Taupin, interpretado maravillosamente por Jamie Bell. Además, los momentos musicales del filme son una delicia con números muy creativos. (Eduardo Molina)