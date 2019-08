Lee el Presidente la cartilla a morenistas

"Lo único que hay que cuidar es que el voto sea libre, que no haya fraude, nada de esos espectáculos de acarreo, de reparto de despensas, frijol con gorgojo, y también el sectarismo, el amiguismo". Andrés Manuel López Obrador.

Ciudad de México.

De cara a la renovación de la dirigencia nacional de Morena, el Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los morenistas a no recurrir durante el proceso interno al fraude o a prácticas como el acarreo, la inducción al voto, el amiguismo o la manipulación.

En su conferencia de prensa mañanera, el Mandatario adelantó que mandará una carta al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), previo al Congreso de noviembre, para dar su opinión sobre lo que se debe cuidar en el partido.

Morena aprobó que el Congreso Nacional se efectúe el 23 y 24 de noviembre, y no el 20, para elegir 200 integrantes del Consejo Nacional, así como su presidente, y 21 integrantes del Comité Ejecutivo Nacional.

Ayer, López Obrador manejó la posibilidad de acudir al Congreso si era en fin de semana, como ocurrirá, pero como será la elección, dijo que ya no tendría caso ir, por lo que enviará y hará pública la misiva con su opinión.

"Quiero manifestarme con miras a la elección, entonces si es el día de la elección ya no tiene caso (ir). Lo que quiero es expresar mi sentimiento sobre lo que se tiene qué cuidar en Morena, cómo se tienen que mantener ideales y principios y no dar entrada al oportunismo y a la politiquería, que no debe de ser el objetivo el buscar el poder por el poder, ni mucho menos la ambición al dinero, el objetivo tiene que ser servir al pueblo", dijo.