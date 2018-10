Lee Curtis contenta con 'Halloween'

Nueva York.

Jamie Lee Curtis tiene muchas razones para estar agradecida con 2018: cumplirá 60 años el 22 de noviembre y actualmente disfruta del éxito monstruoso de Halloween.

La nueva secuela de la cinta de John Carpenter, de 1978, recabó 76.2 millones de dólares en su primer fin de semana, lo cual la coloca como el mejor estreno de una película de terror con una protagonista femenina y de toda cinta estelarizada por una mujer mayor de 55 años.

Curtis interpreta a Laurie Strode, la aterrorizada ex niñera, convertida en abuela, que vuelve a enfrentarse con el asesino enmascarado Michael Myers.

En redes sociales, la actriz señaló el éxito de la nueva película (dirigida por David Gordon Green) en lo que ella llamó un "post de jactancia" que ha recibido 187 mil likes en Twitter.

"No pretendía ser una inyección a mi ego. Fue un momento de gran orgullo para todos", explica la estrella en entrevista telefónica desde Australia.

"Pero déjenme ser la que toca la campana, la que ondea la bandera en representación de generaciones de mujeres que han estado en la industria del cine sin obtener reconocimiento. Déjenme ser la que se pone de pie y dice: 'Podemos hacerlo, lo hicimos y lo haremos otra vez'".

¿Cómo ves el recibimiento a la película?

He viajado por todo el mundo como embajadora de la cinta y a todas partes que he ido la reacción es la misma: ¡funciona en niveles maravillosos!

La experiencia de la gente al ver este filme, musicalizado por John Carpenter en una era donde las mujeres están recuperando la narrativa de sus vidas, es como la vida imitando al arte y viceversa. Y es emocionante ser la chica con el traje rojo en medio de todo eso.

¿Tuviste alguna duda sobre volver a encarnar a Laurie?

No. Me enteré del guión en junio de 2017 y, tras leerlo, de inmediato dije que sí. Comprendí lo que intentaban hacer: hablar de un trauma generacional en medio de una cinta sangrienta. Reconocí la incongruencia de ello y, al mismo tiempo, lo vanguardista que era.

¿Cómo ha afectado a Laurie el hecho de haber sido mamá y abuela?

Laurie era una persona rota cuando concibió a su hija. Hizo lo mejor que pudo para criarla y protegerla, pero no era capaz de permitirle tener una infancia inocente porque ella estaba traumatizada.

Yo nunca he experimentado algo así. He criado a dos personas hermosas, inteligentes y de mente abierta. Pero no voy a mentir al decir que no he tenido traumas; cosas horribles e inesperadas ocurren porque eso es lo que le pasa a todos en esta vida.

¿Por qué crees que Michael Myers sigue siendo una figura tan atrayente?

Primero, por su maldad enigmática. Es una maldad que no tiene expresión facial, que no tiene voz, se mueve suavemente pero mata por venganza.

Si combinas ese terror universal con una mujer que puede representar a cualquiera de nosotros, tienes una receta para que la gente vaya a ver la cinta una y otra vez, lo cual está ocurriendo.

¿Estarías abierta a hacer otra secuela?

Si mi teléfono sonara y David Gordon Green me pidiera hacer cualquier cosa, lo aceptaría rápidamente. En este punto de mi vida voy hacia donde está la creatividad.