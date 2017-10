¡LE DAN LAS GRACIAS!

Ciudad de México

Joe Girardi fue cesado el jueves de su cargo como manager de los Yanquis de Nueva York, después de una década en la que ganó un título de la Serie Mundial con un equipo que espera ser campeón todos los años.

El gerente general Brian Cashman hizo el anuncio cinco días después que los Yanquis cayeron ante Houston en el séptimo partido de la serie de campeonato de la Liga Americana.

“Me dirijo a ustedes apenado, porque los Yanquis decidieron que no voy a regresar”, dijo Girardi en un comunicado suministrado por su agente, Steven Mandell. “Quiero agradecer a los fanáticos por todo su respaldo como jugador, coach y manager, y por los recuerdos de su pasión y la emoción durante los playoffs”.

El contrato de Girardi expiró esta temporada, y el ex cátcher de los Yanquis dijo la semana pasada que tenía que hablar con su familia antes de decidir su regresaba al equipo. Nueva York tomó la decisión por él.

“Todo lo que hacemos en esta organización es contemplado de manera cuidadosa y meticulosa, y decidimos buscar alternativas en la posición de manager”, dijo Cashman en un comunicado.

Girardi, tres veces campeón de la Serie Mundial en su época como jugador de Nueva York, reemplazó a Joe Torre en el banquillo después de la campaña de 2007. Los Yanquis ganaron su 27mo título de la Serie Mundial en 2009, pero se han quedado cortos desde entonces.

El manager de 53 años dirigió a un equipo repleto de talento joven esta temporada, en la que lograron un puesto de wild card con marca de 91-71, la mejor del equipo desde 2012. Nueva York superó a Minnesota en el partido de comodines y luego a Cleveland en la serie divisional.

“Tiene una ética de trabajo incansable, y se entregó por completo en cada partido que dirigió en la última década”, señaló Cashman. “Debe estar muy orgulloso de sus logros”.

Nueva York cambio de managers 20 veces desde 1973, cuando George Steinbrenner adquirió al equipo, hasta octubre de 1995, cuando Torre reemplazó a Buck Showalter. Pero los Yanquis solo han tenido dos pilotos en los 22 años posteriores.

Los Yanquis son el tercero de los 10 equipos que disputaron los playoffs que se deshicieron de sus managers, siguiendo los pasos de Boston y Washington.

No hay un candidato lógico para reemplazar a Girardi. Los candidatos dentro de la organización podría el coach de banca Rob Thomson; el venezolano Alfredo Pedrique, piloto de la sucursal de Triple A en Scranton; manager Al Pedrique; y Jay Bell, manager de la filial de Clase A en Tampa.

Entre las posibilidades fuera de la organización estarían el ex manager de Kansas City Trey Hillman, ex asistente especial de los Yanquis que dirigió en Corea del Sur este; el coach de bateo de los Mets Kevin Long, quien tuvo la misma función con los Yanquis entre 2007-14; y el ex manager de Filadelfia Pete Mackanin, scout de los Yanquis entre 2008 y 2013.

Los Yanquis tenían ventaja de 3-2 en la serie de campeonato ante los Astros de Houston, que ganaron los dos últimos encuentros para avanzar a la Serie Mundial.

Cashman dijo que él y el dueño del equipo, Hal Steinbrenner, hablaron con Girardi esta semana.

Girardi deja a los Yanquis con marca de 910-710 en temporada regular, la sexta mayor cantidad de triunfos en la historia del equipo.