Lectura... pieza clave del éxito

Ayer 27 de noviembre como parte del programa nacional "Leo... Luego Existo", llegó a Reynosa a leer el actor Arturo Barba gracias al apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a través del Patronato Educativo de Reynosa A.C y el Centro de Bellas Artes Múgica.

Fue en punto de las 11:00 de la mañana que el actor y productor Arturo Barba, se adueño del micrófono y del auditorio que lleno las canchas de la Preparatoria Múgica entre alumnos, invitados especiales, personal docente y padres de familia.

LEE A LA ESCRITORA

CIELO RAMOS

El actor inicio con una charla en la que les planteo a los jóvenes el por que estaban ahí ellos y él ahí, les dejo claro que las posibilidades del éxito están en un libro, y aunque el plan era leer fragmentos de la obra No contar todo de Emiliano Monge el actor sólo se dio tiempo para leer el cuento Espacios de la escritora reynosense Cielo Ramos, un cuento de imaginación y abstracción con lenguaje poético, con lo que los puso a hacer un ejercicio de la imaginación y pidió a los asistentes que el que quisiera cerrara los ojos e imaginar la historia de la maestra Ramos.

Tras la lectura prefirió seguir hablando con los jóvenes sobre que en actualidad les cuesta mucho concentrase, pues antes no había tantas distracciones e indiferencia a la lectura además les garantizó que un libro les hablará siempre en primera persona y ofrece un sin fin de posibilidades, además dejo claro que las letras son la diferencia entre el éxito y el fracaso.

CAMBIA DINÁMICA

Y fue así que Arturo Barba decidió cambiar la dinámica del programa de "Leo...Luego Existo" embarcándose en una charla que impacto a los jóvenes de principio a fin, pues aunque llegaron indiferentes, ruidosos y distraídos en pocos minutos con su plática capto la atención de los preparatorianos.

Con una ágil, pero divertida charla el actor de cine, teatro y televisión dijo a los jóvenes: "Los que quieran quedarse 7 horas en las redes sociales, es su problema, es su decisión, sólo recuerden que el ser humano tiene la capacidad de decidir lo que quiere; lo que no se vale es que dentro de 30 años que tengan mi edad, voltear y decir la vida me trato mal, la vida no trata mal, tú decides lo que quieres hacer, quieres una posibilidad, los libros te ofrecen una y es fácil por que las redes de las que hablamos tiene libros gratuitos, el que quiere puede, es una frase trilladísima, pero el que quiere leer y crecer intelectualmente, espiritualmente lo puede hacer y su tu grupo de amigos te dice "ñoño" o "nerd", tu decidirás, los chicos populares de la prepa donde yo iba ya no son los populares y los que era ñoños y nerds ahora son los que la "rompieron" en la vida, líderes de empresas, con una postura crítica, son los que supieron decidir que querían, en su edad es difícil apartarse del que dirán, ¡pero lo puede hacerlo!"

FALTA CONCENTRACIÓN

El actor dejo claro en su charla con los jóvenes que en la actualidad les cuesta mucho concentrase, antes no había tantas distracciones e indiferencia a la lectura, ahora no quieren leer algo que les invierta más de 3 minutos y les recomendó que se den la oportunidad de leer un libro, ya que este es un mundo por descubrir en sus paginas de un libro, y aseveró : "Yo gracias a los libros he podido ser mejor ser humano, empiecen ahorita están ha tiempo, será su mejor decisión se los garantizo, se van a maravillar con lo que van a encontrar , empiecen por leer El Principito".

También dijo que hay mucho tiempo perdido en la vida, y que si algo le molesta es que la gente diga que esta aburrida, la vida tiene muchas posibilidades de cosas que hacer y los libros son una ventana a la imaginación y las posibilidades.

EMOTIVA ANÉCDOTA

Arturo Barba contó que quiso ser bailarín clásico, cantante de ópera y se fue por la actuación donde ha logrado destacar, pero no fue nada fácil llegar a donde se encuentra se enfrentó a la negativa de su padre, cuando este le comunico que deseaba ser actor, y tras ello decide estudiar administración, obvio sin quitar el dedo del renglón, tras una adición fallida, su segunda oportunidad en la escuela de actuación es aceptado y empieza a cumplir su sueño.

El actor lucho por su sueño , pues tenía claro, que lo suyo era la actuación y cuando invito a su padre a verlo en la obra el Mercader de Venecia dando vida a Shylock personaje central en la obra de Shakespeare, al concluir su actuación el padre se acercó a él para decirle "Eres un actor", pero solo el recordarlo fue conmovedor para Arturo Barba, a quien se le asomaron lágrimas a sus ojos, pero que mejor ejemplo de perseverancia y amor por lo que sabía era su pasión.