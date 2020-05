Lecciones de la paciente cero alemana: infectarse por pasarse el salero en la cantina y otros peligros de la covid

La mañana del 27 de enero, en la bandeja de entrada del correo electrónico de las oficinas de Webasto aguardaba un mensaje cuyo contenido pronto daría la vuelta al mundo. La empleada que la semana anterior había viajado desde China para reunirse en la empresa de componentes de automóvil les informaba de que tenía covid-19. Horas más tarde, un empleado de sede alemana daba positivo y las autoridades sanitarias de Baviera informaban del primer caso de contagio entre humanos fuera de Asia. El coronavirus había llegado a Alemania.

Científicos alemanes han reconstruido ahora hasta el último detalle qué pasó aquellos días, a través de entrevistas, documentos y del análisis del genoma del virus. Han destripado cómo se propagó un brote que la empresa y las autoridades lograron frenar en seco. 16 personas resultaron contagiadas en aquel foco y todas se han recuperado en esta singular historia de éxito. La reconstrucción publicada en la revista Lancet, junto con el relato de lo qué pasó en aquellas horas en la empresa infectada arroja luz sobre cuál fue el momento exacto de la transmisión en cada caso, pero también sobre la importancia de la detección y actuación temprana.

La paciente cero había aterrizado en Alemania el domingo 19 procedente de Shanghái para mantener una serie de reuniones en la casa madre de su empresa. Antes de viajar hasta Baviera, había recibido la visita de sus padres, que venían de Wuhan, en aquel momento, la zona cero de la epidemia en China. Cuando aterrizó en Alemania, la paciente cero estaba contagiada, pero no lo sabía.

El lunes siguiente, se presentó en la central de Webasto en Stockdorf, cerca de Múnich, para impartir una formación de dos días. El 22 por la noche voló de vuelta a Shanghái y ya en el avión sintió que algo no iba bien. "El tiempo que estuvo aquí, no se encontró mal. Tal vez algo cansada, pero lo atribuyó al jet lag", recuerda ahora Nadine Schian vicepresidenta y jefa de comunicación de Webasto, que formó parte desde el primer momento de la célula de crisis. Ya en China, la paciente fue al médico y el 26 recibió el resultado positivo de coronavirus. Enseguida envió un correo electrónico a la empresa en Alemania, que por la diferencia horaria no se abrió hasta el día 27.

El paciente 12 voló a España el 28 de enero, donde fue aislado en un hospital canario dos días más tarde

"Lo primero que hicimos fue informar a toda la empresa", recuerda Schian. La paciente cero envió una lista de las personas con las que había estado en contacto durante su estancia en Alemania. Los empleados que habían estado cara a cara durante más de 15 minutos con la persona contagiada elaboraron otra lista. Desde la empresa informaron al taxista que trasladó a la paciente cero, al hotel donde durmió y al restaurante donde cenó. Decidieron publicar una entrevista en un periódico para que todo el mundo que pudiera haber estado en contacto con la paciente cero lo supiera y se reportara. "Entonces no había tanta información sobre lo que había que hacer. Hemos aprendido mucho en este tiempo", piensa ahora Schian.