LeBarón a Trump: narco es terrorismo

CHIHUAHUA, Chih.

La comunidad LeBarón radicada en Estados Unidos lanzó este domingo una petición para que el gobierno de ese país designe como grupos terroristas a los cárteles mexicanos.



A través de la plataforma Petitions White House, la familia LeBarón argumentó en la solicitud que "no podemos permitirnos continuar con las mismas políticas fallidas que se usan para combatir el crimen organizado. ¡Son terroristas y es hora de reconocerlo!".



"Con recursos aparentemente ilimitados, ha resultado casi imposible detenerlos", indica la petición tras subrayar que "buscan poder político para crear un narcoestado en México".



En entrevista con EL UNIVERSAL, Bryan LeBarón, activista de su comunidad en California, aseguró que "México no tiene suficientes recursos, soldados ni armas" y que "la estrategia de abrazos, no balazos, no va a funcionar".



La solicitud realizada en Petitions White House tiene 30 días para recibir 100 mil firmas de apoyo y, una vez validada, el Ejecutivo estadounidense deberá dar respuesta en un lapso de 60 días.