Lealtad de Javier Lozano ya estaba con el PRI, dicen panistas

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN), Fernando Rodríguez Doval, dijo que desde hace meses, la lealtad del senador Javier Lozano estaba con el PRI, el presidente Enrique Peña Nieto y con su precandidato presidencial José Antonio Meade.

"Allá él. No nos queda más que desearle buena suerte. Se va Lozano, pero todos los días se acercan al PAN y al Frente Ciudadano, miles las personas con la esperanza de transformar a México", dijo.

Rodríguez Doval apuntó que el llamado "senador rebelde", se convirtió en el más férreo defensor y su más dócil vocero del PRI, así lo acredita su actuación en el Senado, así como todo lo que expresaba en redes sociales y en medios de comunicación.

"Acá en el PAN estaba en medio de un proceso disciplinario que seguramente iba a terminar en su expulsión, precisamente por su vinculación con el PRI", añadió.

Desde Tabasco, Anaya "desea suerte" a Lozano.

En tanto, el precandidato de la coalición "Por México al Frente" que integran PRD, PAN y MC, Ricardo Anaya, afirmó que desde hace mucho tiempo Javier Lozano ya venía trabajando para el PRI, por lo que le deseó buena suerte en la decisión que tomó.

El también ex dirigente nacional del PAN precisó: "En realidad desde hace mucho tiempo estaba haciendo equipo con el PRI, me parece bien que ahora lo haga de manera abierta; yo no le deseo el mal a nadie, que le vaya bien a Javier en esta decisión que ha tomado".

Acompañado del precandidato a la gubernatura del PRD, Gerardo Gaudiano, Anaya sostuvo en Tabasco una reunión con militantes de los tres partidos que conforman la alianza electoral, donde insistió en que de ganar la presidencia no habrá una "cacería", pero tampoco impunidad para quienes hayan realizado actos de corrupción.