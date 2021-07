En lo que queda de Festival, hasta la clausura el 17 de julio, Seydoux debe presentar cuatro filmes, tres de ellos compiten por la Palma de Oro: La crónica francesa de Wes Anderson, The story of my wife de Ildiko Enyedi, France de Bruno Dumont, que protagoniza, y Tromperie de Arnaud Desplechin. El certamen, que fue anulado el año pasado por la pandemia, se lleva a cabo bajo estrictas medidas sanitarias.

Noticia Relacionada Lea Seydoux da positivo a Covid antes de viajar a Cannes

En el centro de pruebas rápidas que se ha habilitado, por ahora se han detectado poquísimos casos positivos, según informaron el sábado los organizadores.

"No hay un foco en Cannes", declaró el delegado general Thierry Frémaux.

El jueves, después de que en las redes sociales se difundieran imágenes de espectadores sin mascarillas, Frémaux hizo un llamado general al orden y recordó a los asistentes que su uso es obligatorio en las salas.