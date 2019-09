''Le vaticinaron fracaso''

Madrid, España

La sombra de Harvey Weinstein sigue siendo alargada en la industria del entretenimiento. Además de estar acusado de agredir sexualmente a dos mujeres —su juicio tendrá lugar a lo largo de este mes—, todavía siguen saliendo a la luz comportamientos inadecuados que el productor cinematográfico tuvo con distintos personajes, más o menos conocidos, del mundo del espectáculo. La última en hablar ha sido Cara Delevingne, modelo, actriz y activista, que ha contado las inapropiadas palabras que el fundador de Miramax tuvo con ella.

ABIERTA CON SUS PREFERENCIAS

En una entrevista con el portal de moda Net-a-porter, la británica ha hablado sobre su trabajo, puesto que ahora protagoniza Carnival Row, una serie fantástica de Amazon Prime Video, junto a Orlando Bloom, en la que interpreta al hada refugiada Vignette en el Londres victoriano. En la misma, además, habla de cómo siempre ha sido abierta en cuanto a sus preferencias sexuales; de hecho, ahora sale con la actriz Ashley Benson. Y también explica cómo eso marcó su experiencia con Weinstein.

En octubre de 2017, Delevingne ya contó que Weinstein había tratado de besarla después de una reunión de trabajo.

"Una de las primeras cosas que me dijo Harvey Weinstein fue: 'Nunca triunfarás en esta industria siendo lesbiana", rememora. Esto ocurrió, cuenta, "mucho antes de que intentara tocarme". "Cuando empecé a hacer cástings para películas él empezó a decir nombres de gente, de mujeres, de las que soy amiga, mujeres famosas, y me preguntaba: '¿Te has acostado con esta?'. Pensé que era una locura".

LE PROPUSO

UN TRÍO SEXUAL

En octubre de 2017, Delevingne explicó que el afamado productor le propuso hacer un trío con otra mujer: se negó y él se abalanzó.

Pero entonces sintió miedo y vergüenza de contarlo, como escribía en Instagram en una publicación que tenía más de medio millón de Me gusta.