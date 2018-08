Le vale lo que opinen de ella

Ciudad de México.- Desde hace poco más de un año la vida de Ximena Sariñana cambió para siempre. Si bien su lugar en la música es importante, des­de hace cuatro meses Fran­ca, su hija, es el centro de su universo.

La gestación y el naci­miento de su primogéni­ta le ha dado la oportunidad de entrar en contacto con su feminidad y descubrir la mujer que quie­re ser sin sentirse presa de los cánones que se dictan para el género.

"Definitivamente te pone mucho más en contacto con tu feminidad y con tu des­cripción de lo que es ser fe­menina o mujer. Ha sido muy bonito de repente descubrir que uno puede reescribir eso y no ser necesariamen­te lo que fueron las mujeres antes o lo que se espera que tú seas como ´ya te conver­tiste en mamá y tienes que ser de cierta forma´. Es muy bonito ir descubriendo por ti misma, sin tanto ruido, cómo vas a ser como mamá o como mujer".

-

MOMENTO CLAVE

Ante el resurgimiento de tantos movimientos en pro de la mujer, de liberación y de redefinir lo que es el género, a la cantante le gusta apoyar.

"Es un momento clave para decir: ´las mujeres podemos ser lo que quera­mos ser y y somos dueñas de escribir nuestra propia histo­ria´ y se nos debe aceptar tal cual sea esa historia que quieras contar de ti mis­ma. Eso es algo muy padre que estamos viviendo en este país y en el mundo", dijo Sariñana en entrevista.

Ximena ha encontrado en la maternidad un vehícu­lo a la creatividad y es esta la que se ha proyectado en su nuevo material discográfico, en el cual la cantante refleja el momento que vive actual­mente y la forma en la que ahora se toma las cosas.

"Refleja totalmente el momento en el que estoy. Creo que cada disco es imposible de separar de lo que vives y es bonito porque cuando escucho mis discos pasados me refleja mucho el momento en el que estaba, que igual y ya ni te acuerdas, pero es casi como una fotografía, un retrato de quién eras en ese momen­to. Cada disco es así y este es igual. Este momento para mi es de mucha paz, muy lumi­noso, me siento muy plena en todas estas etapas por las que estoy pasando y como muy permisiva conmigo misma".

-

PRIMER SENCILLO

De esta nueva produc­ción, la cual saldrá a la venta en 2019, Ximena lanzó ayer la carta de presentación de lo que ha estado preparando.

Con "¿Qué tiene?", el primer sencillo que salió ya en plataformas digita­les, la cantante se aventura a mostrarse como es, aceptán­dose como es, sin importarle la opinión de los demás e in­cluso burlándose un poco de aquellos momentos en los que ha sido objeto de crítica.

"Es mi nuevo sencillo, es­toy muy contenta de poderlo compartir con todos y es una canción con la que me diver­tí mucho haciéndola. Creo que eso es lo que refleja una canción para divertir­se, para aceptarse sin pensar en lo que opinen de ti, para bailarla y disfrutarla. En ese sentido me parece muy sano a veces decir ´me vale madre lo que opinen de mi o lo que digan´, incluso si les parece bien que haga música o no, de un gé­nero o de otro, el mensaje que quería mandar era ese. Hay que divertirse haciendo lo que uno quiere", concluyó. (Agencias)