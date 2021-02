Le urge a Guerrero Maya Jr. dar el salto definitivo

Los 16 años de trayectoria del Guerrero Maya Jr. no le han alcanzado para estelarizar una gran batalla.

Es por eso que el técnico se ha dedicado a darle al público una lucha diferente, la que dominaban los antaños, combinada con lucha moderna, para sobresalir, pero él mismo confirma que no ha sido suficiente.

"Estoy deseoso que se reanuden las actividades para tomar mi segundo aire, mi tercero o cuarto aire y espero que el público acepte de otra manera al Guerrero Maya, yo estoy trabajando siempre en lo que me enseñaron y tratando de darle al público algo diferente", señaló el artífice del sacrificio maya.

"Me he mantenido, he bajado, pero ha habido una constante en mi carrera donde no he podido dar ese salto definitivo a una lucha estrella, los motivos no sabría por qué, he puesto mi empeño, he puesto lo mejor, mis conocimientos, he buscado la manera de no copiar estilos actuales".

Incluso, el Guerrero Maya Jr. no ve con malos ojos pasarla al lado maligno para ver si así le llega la oportunidad.

"Yo he sido técnico, lo he sabido llevar adelante, pero depende mucho del carácter, del temperamento, de la forma de ser de la persona que está detrás del personaje. Yo soy serio y tengo el temperamento algo fuerte y a lo mejor ese cambio de técnico a rudo podría ser la clave del éxito del Guerrero Maya", señaló.

El luchador espera que la pandemia termine pronto para volver a viajar a otros países.