Le teme ´Checo´ al divorcio

El nuevo calendario anunciado por la FIA para el 2020 en la Fórmula Uno con 22 carreras en la temporada, el más largo de la historia, no cayó bien a los pilotos ni a varios trabajadores de los equipos. "¡Veremos si no me provoca el divorcio!", expresó el mexicano Sergio Pérez, piloto de Racing Point. Checo comenzó su trayectoria en la máxima categoría en el 2011 cuando el calendario tenía sólo 19 fechas.