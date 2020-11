VILLAHERMOSA, Tabasco.

Una vez que terminó la supervisión de la ayuda a los damnificados por las inundaciones en Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó a quienes, dijo, se quieren aprovechar de la situación para hacer campaña electoral.

El mandatario también pidió a sus paisanos que no se dejen manipular, pues le salió "carne al hueso", dijo.

"Se les va a atender a todos, y que no se dejen manipular porque como hay temporada electoral hay mucha politiquería, entonces allí están los que quieren los cargos; como ya le salió carne al hueso y que andan allí hasta repartiendo despensas, queriendo quedar bien con la gente, ya eso es historia ya eso ya no funciona", declaró antes de ir al aeropuerto para abordar un vuelo de regreso a la Ciudad de México.

Lopez Obrador, quien interrumpió su gira por Sinaloa para volar hasta Tabasco, rechazó que el Gobierno esté dejando a regiones afectadas a su suerte y en cambio le pidió confianza a la población.

"Eso no es así, hay muchos rumores de desinformación, pero le digo a mis paisanos: tengan confianza, yo nunca les voy a mentir. Acuérdense de no robar, no mentir, y no traicionar al pueblo", añadió.

El presidente precisó que a la fecha hay cinco personas muertas por las inundaciones, y que el pronóstico indica que no habrá más lluvias que aumenten los daños.

Acompañado del gobernador Adán Augusto López Hernández, el presidente Lopez Obrador hizo un recorrido por el malecón del río Grijalva, cuyo cauce ha subido hasta poner en alerta a la población que por la noche se reunió para reforzar el muro con sacos de arena y ha desalojado las calles cercanas.

El tabasqueño resaltó que se ha disminuido el desfogue de la presa Peñitas, que está en Chiapas, por lo que es menor el riesgo de que se desborde el cauce.

"En el caso de la presa Peñitas pues es importante que se sepa que ya está bajando el nivel de extracción, es decir, ya no está soltando el agua que ayer empezó a desfogarse, que llegó a 2 mil 100 metros cúbicos por segundo, dos horas. El último informe que tengo es que ya se redujo ese desfogue a mil 600 metros cúbicos, entonces, si ya está lloviendo menos, el pronóstico es de que no va a haber tanta lluvia en estos días, desde luego que ese es el pronóstico que se tiene, ojalá y que se cumpla", comentó.

EVALÚAN DAÑOS

Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, confirmó que cinco personas han muerto y más de 141 mil 476 han sido afectadas por las intensas lluvias y el desfogue de las presas.

La funcionaria añadió que se tienen registro de 34 mil 302 viviendas afectadas, 33 cierres carreteros, cuatro puentes afectados, 529 colonias con inundaciones y ocho corrientes desbordadas, siendo Macuspana el municipio más afectado.

En el aeropuerto de Villahermosa, antes de tomar el vuelo junto con López Obrador para regresar a la Ciudad de México, Velázquez admitió que el desfogue y los escurrimientos aún son un peligro latente, aunque confió en que el mayor peligro haya pasado.

"Sí, sí, por supuesto (sin un peligro), aunque ahorita ya parece ser que corrió lo que tenía que correr, así es que los riesgos son menores, pero la afectación ya está hecha, eso nos ayuda mucho a tomar decisiones", afirmó.

La coordinadora dijo que regresaban a la Capital del País para coordinarse mejor y presentar el martes un plan integral de respuesta a las inundaciones.

Velázquez también rechazó que se haya actuado tarde para evitar las inundaciones.