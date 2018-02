¡Le salió barato!

Valle Hermoso, Tam.- Pese a que el alcalde de Valle Hermoso, Daniel Torres Espinoza, declaró hace una semana que no habría multas o infracciones de tránsito ya que la corporación se mantenía en un proceso de certificación, ya resultaron las primeras quejas de los automovilistas.

"Me multaron por mil pesos por aliento alcohólico y no me dieron recibo", dijo un habitante de la zona Centro que se identificó como David, quien pidió a la autoridad correspondiente que se ponga orden en la dependencia.