Le roban camioneta que le habían prestado

Una persona desempleada manifestó que la trae de malas debido que le robaron una camioneta que dejó estacionada frente a la vivienda.

El afectado de 45 años de edad, habitante de la calle Doctor Javier Plata de la colonia Doctores, acudió a la unidad Investigadora en turno a denunciar que el pasado martes alrededor de las 16:30 horas le robaron una camioneta GMC Sierra Pick Up azul modelo 1996 con placas Mexicanas.

Resalto que dicha unidad motriz se la presto un amigo desde un meses para que se moviera por tal motivo diariamente la dejaba estacionada frente a su domicilio después de salir a buscar trabajo ya que se encuentra desempleado.

Al darse cuenta de robo salió a buscarla por los alrededores sin logra nada y le pregunto a varios vecinos si había visto o escuchado algo referente al robo pero nadie vio nada, una vecina le indico que es la primer vez que escucha que la roban la camioneta a un residente de sector sin encontrarla.

Por ello solicito una investigación para dar con la unidad motriz ya que no era de el si no de su hermano que se la presto y para acabarla pues no tiene dinero debido que se encuentra desempleado por el momento así que la trae mal y de malas.