Le retira su apoyo

El exconductor Mauricio Clark continúa siendo criticado por sus comentarios hacia la comunidad LGBTTTIQ, por lo que en una de sus más recientes publicaciones buscó cobijo en las palabras de la actriz Carmen Campuzano, quien no obstante rechazó ayudarle.

Clark aseguró a través de su cuenta de Twitter que podían decir de él lo que quieran, pues lo tenía sin cuidado, aunque existían muchos grupos de la comunidad LGBTTTIQ que discriminan y son netamente intolerantes.

Tras esto el exconductor escribió: "Mi querida Carmen Campuzano apoya 100% a la comunidad y vean nada más cómo se burlan y la ofenden".

REACCIÓN INMEDIATA

Sin dudado, las personas que siguen a Mauricio Clark en la red social empezaron a comentar y criticar sus palabras, aunque el cenit de la discusión llegó cuando la misma Carmen Campuzano escribió a través de su cuenta de Twitter, aunque no como la exfigura televisiva hubiera deseado.

"Quien me ofende es porque no sabe verse en el espejo de sus propios fantasmas. Yo a diferencia tuya, estimado Mauricio Clark, jamás he atacado a la comunidad LGBTTTIQ", escribió la modelo mexicana.

Y finalizó su publicación con: "por sobre todas tus severas críticas, les amo, amaré y respeto profundamente".

Carmen Campuzano ha mostrado públicamente su apoyo a la comunidad LGBTTTIQ, pues incluso ha participado en la Marcha del Orgullo Gay, la cual llevará a cabo su edición 41 hoy en la Ciudad de México.