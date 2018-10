Le responde a Lupita Jones

Ciudad de México

La actriz transgénero Karla Sofía Gascón asistió al programa de Adela Micha La Saga a hablar de su nuevo libro. Sin embargo también fue cuestionada sobre las declaraciones que hizo Lupita Jones sobre la participación de Ángela Ponce en Miss Universo.

"No importa lo que sea porque en realidad es una mujer", dijo Gascón, quien agregó que Ángela Ponce es más mujer que Lupita Jones y Miss Colombia, Valeria Morales.

La actriz dijo que "no es que sea una más mujer", sino de quién es uno y los estudios que ellas han hecho para poder decidir que la española no puede contender por Miss Universo.

Gascón retó a Jones y a Miss Colombia a presentar un estudio científico avalado por cientos de universidades donde se diga que Ponce no es una mujer y por eso no puede participar. Agregó: "mientras tanto se calla la boca porque usted no tiene razón".

Lupita Jones dijo hace unos días que una mujer nacida mujer jamás va a ser igual a un transgénero, pues "biológicamente no son iguales".