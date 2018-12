Le rendirán tributo

Ciudad de México

Con motivo del 38 aniversario luctuoso del músico, compositor y activista británico John Lennon, la Dirección General de Cultura de la Alcaldía de Tlalpan rendirá un homenaje el próximo sábado 8 de diciembre en la explanada de la demarcación.

Este evento tendrá un programa musical de la trayectoria de John Lennon en la banda The Beatles, así como su discografía como solista interpretada por los grupos Sueño Animal, Across The Universe y London Town.

DEBATE

También habrá un debate a cargo de miembros del Círculo Beatle, programa de radio en Internet de habla hispana dedicado a la vida y obra del cuarteto de Liverpool, el fundador Óscar Lugo, el colaborador Marco Tovar y la conductora Tere Chacón.

La tercera actividad será la presentación del libro biográfico de Lennon, El Vendedor de Ataúdes de Pablo García Mejía, donde éste y el escritor Napoleón Camacho Brandi comentarán acerca de teorías conspirativas en la vida del músico de Liverpool.

La canción principal elegida en este tributo será "All You Need is Love", la primera emitida en todo el mundo por televisión satelital a 30 países y vista por más de 400 millones de personas en 1967.