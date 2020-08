Le recomiendan no operarse

Aunque médicos le habían recomendado operarse por problemas de cervicales y lumbares, Lolita Cortés al final no se someterá a cirugía.

La actriz contó que llegó con un especialista que le aseguró que sus dolencias pueden ser atendidas con procesos menos invasivos.

"No sucedió (la cirugía), el tercer doctor decidió que no había necesidad alguna de tener cirugía de cervicales y lumbares. Eso era lo que se pensó en un principio, lo que vamos a hacer es terapia.

"Tener los músculos fortalecidos ayuda muchísimo, seguiré con el ejercicio y hasta ahora todo bien. Tenemos visita (con el médico) en octubre", dijo la protagonista de Toc Toc en videoconferencia sobre el regreso del montaje de manera online

Hace apenas dos años, la ex directora de La Academia tuvo una intervención por sus cuerdas vocales, tiempo en el que ha mejorado de forma notable.

"De las cuerdas me siento muy bien, canto todos los viernes en un karaoke con mi hermana. Ahí voy, no me siento al 100 por ciento, pero creo que estoy en un 70.

NO SE DESCUIDA

"No he querido descuidarlas para nada, así que me he tomado el tiempo para poder pulirlas", señaló.

La estrella del teatro musical recordó que cuando entró a Toc Toc tenía poco de su cirugía, por lo que la obra la ha acompañado en el proceso de mejoría.

Por la pandemia, su personaje de Blanca, que padece un trastorno obsesivo compulsivo por la limpieza, podría parecer actual, pero ofrecer teatro a distancia le resulta a la actriz algo casi nostálgico.

"A mí me recuerda los teleteatros, mi padre lo hacía y esto me recuerda todo esto. Pareciera de verdad que estamos haciendo algo nuevo, pero estamos regresando al principio de todo", apuntó Cortés.