Le reclama a AMLO

El presentador Facundo se mostró en contra de la decisión de reducir el 75 por ciento del presupuesto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), y por ello mandó un mensaje al Presidente Andrés Manuel López Obrador a través de sus redes sociales.

"Hola, señor Presidente, tengo una pregunta: ¿qué se siente darle en la madre al trabajo de tantas personas que han dado la vida y han hecho su mejor esfuerzo por cuidar nuestro País? Si usted dice que es tan patriota, no entiendo por qué le está quitando el 75 por ciento del presupuesto a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. ¿Qué no es lo único que nos queda como para seguir cuidando nuestro País?", dijo el famoso en una grabación difundida en Instagram.

LO CUESTIONA

"¿A poco es tan necesario quitarle dinero a una comisión que se encarga de cuidar lo más chingón que tenemos, que es nuestra biodiversidad, para tener dinero para dárselo a los ninis, para tirar a la basura en mega construcciones y volverlas a empezar, o quizás sí para hacer el tren maya, que se prometía que iba cuidar también a la naturaleza? Ahora le están quitando el presupuesto a la comisión que se encarga de cuidar el 11 por ciento del territorio nacional y el 22 por ciento de nuestros mares".

Facundo destacó la labor de la CONANP, como la protección de áreas naturales de la tala ilegal, la apropiación furtiva de áreas verdes por parte de gente externa, la quema ilegal de selvas y la pesca ilegal en áreas de reproducción de peces.

AMOR A LA NATURALEZA

"(Están) Quitándole el 75 por ciento del presupuesto, despidiendo 200 personas de las cuales, además, hay un chingo de gente que trabaja por amor a la naturaleza, pero por más amor que se le tenga a la naturaleza, no puedes cuidar que haya pescadores ilegales si no tienes siquiera gasolina para la las lanchas. Hay un chingo de gente que ha dado, neta, hasta la vida por lograr lo poco que se ha logrado", añadió.

"Usted, Presidente, va a estar quizás 80 años más en esta tierra, pero los seis años que está de Presidente van a quedar marcados como el año que le dio en la madre a nuestra biodiversidad. Qué feo, la neta, que sea tan importante el tener dinero para seguir haciendo campaña y perpetuar en el poder una idea, y al final de cuentas terminar dando en la madre a las pocas cosas chingonas que tenemos".

La celebridad pidió no ser indiferente ante una decisión como esta, ya que reconoció que aunque hay cosas que están más allá del control de cualquier ciudadano, cada uno puede buscar la forma de hacer valer su voz y mostrarse en contra de estas acciones.

ES PROBLEMA DE TODOS

"Este pedo es nuestro. Esta naturaleza es de los seres humanos, ni siquiera de los mexicanos: es de la humanidad. Qué cabrón que llegue alguien con intereses políticos y con ganas de tener más poder y poder con ese dinero hacer tantas irregularidades que además le está dando en la madre a unos productos bien chingones", expresó.

"La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas también se encarga de concientizar a la banda que está cercana a esas áreas de que les conviene más mirar la naturaleza que explotarla. Que hasta pueden ganar más dinero cuidando la naturaleza que yendo a robarse búhos de un nido y venderlos en la carretera".

Facundo quiso crear conciencia entre sus seguidores al solicitarles su apoyo para pelear por la naturaleza, que considera que es algo que todos los seres humanos deberían hacer. "Y si el Presidente no lo va a hacer, lo tendremos que hacer nosotros. Hay un montón de lugares donde se pueden firmar cosas. Por lo pronto, yo creo que tenemos que, por lo menos, sumarnos a la protesta de que no estamos de acuerdo de que se quite el 75 por ciento del presupuesto a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.