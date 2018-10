Le quitan multa, pero demandará al SAT

A MITAD. La prima se quedó a mitad del puente, nadie le ayudó, fue su familiar y después de jalarla las retuvieron.

En irregularidades incurrieron agentes de la Aduana mexicana en el caso de la señora Olga Nora Tijerina Perales, residente de Reynosa, por lo que ahora planea contrademandar por todo lo que les hicieron pasar a ella y a su prima.

Como es de recordar hace algunas semanas, la señora Olga, recibió una llamada de su prima, Zulema Flores, ciudadana americana, quien venía a Reynosa hacer unas diligencias médicas, le explicó que se había quedado varada en el puente internacional y que si le ayudaba a jalarla, al acudir y pasar por la aduana mexicana fueron retenidas.

No las dejaron salir del recinto hasta pasadas las 22:00 horas, y los vehículos no los pudieron sacar, además se le impuso una multa de 133 mil pesos por jalar el auto a mitad del puente.

"No debieron habernos quitado los vehículos, todo lo que hicieron está mal, nos dijeron que no iba a proceder pero hicieron que pagaran una multa para ellos presentar un trabajo, hubo muchas irregularidades, voy a contra demandar porque no hay delito que perseguir contra mi prima que es ciudadana americana, ni a mi de quitarme el vehículo", dijo Olga Nora Tijerina Perales.

En el caso de la multa de 133 mil pesos que se le había impuesto a la señora, Olga Nora, no procedió, pero si le aplicaron mil 675 pesos, la cual tiene que pagar ahora su prima.

"Todo lo que dijeron los agentes es mentira, no procedía la multa, pero si le hicieron una multa, que la tenía que pagar", recalcó la afectada.

Los hechos

>El carro se le apagó a medio puente y nadie la quiso ayudar

>Les piden regresar al lado americano

>Luego a la señora Olga Nora Tijerina le dicen que se puede retirar, pero no la dejan salir, ni a su auto

>Al final la afectada piensa contrademandar