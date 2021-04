Le quitan a su bebé

Explicó que hace seis meses llegó el padre del niño acompañado de la madre, y pidieron llevarse al niño para estar con él con la promesa de que lo devolverían.

Noticia Relacionada Se desatan protestas

Sin embargo esto no sucedió, señalando que la familia de su ex pareja son violentos, “él no, pero su familia son violentos. Tengo miedo lo que pueda suceder”.

Señala que después de haberlo sustraído ilegalmente, le dieron la custodia al padre y ahora sólo lo puede ver una hora los lunes, miércoles y viernes.

Indica que desconoce cómo es que un juez de lo familiar le otorgó la custodia a su ex pareja, pues ni siquiera le dieron por informada de tal proceso.

Silva Zavala, informó que se encontraba en unión libre con el padre de su hijo, y tiene una hija con otra pareja.

“Él toma y fuma mucho... Su familia es muy agresiva, por eso tengo miedo que le pase algo a mi bebé. Quiero que me lo entreguen”, concluyó.