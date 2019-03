Le proponen bioserie

Ciudad de México

A sus 64 años, Lucía Méndez ha desarrollado una exitosa carrera como cantante, actriz y empresaria, trayectoria que podría ahora ser contada a través de un proyecto que narre su vida.

"Me están ofreciendo hacer una serie sobre mi vida, pero no sé. Tienes que poner muchos villanos y mucho rollo, que te pegan y no sé cuánto. Aún no tengo ninguna actriz en mente.

LE INSISTEN MUCHO

"Me están insistiendo mucho porque mi vida es muy interesante y porque tengo una carrera muy grande en cine y televisión. Es una plataforma americana la que está interesada", adelantó Méndez en entrevista.

Un punto de interés dentro del proyecto sería la vida amorosa de la intérprete de "Corazón de Piedra", en la que han figurado hombres como Salvador Pineda, Luis Miguel, Pedro Torres y Eduardo Yáñez.

"Yo he tenido varios amores en mi vida, varios hombres. Si me animo, vean mi vida. Nada más les digo una cosa: ya no tengo 'corazón de piedra', todavía lo traigo como de pollo", puntualizó.

SUS AMORES

La protagonista de Tú o Nadie (1985) terminó en diciembre con su última pareja debido a su trabajo.

"Terminamos por lo mismo: porque se enfrían las relaciones, viajas mucho, trabajas demasiado, te vas a conciertos y la relación se pierde. De alguna manera siento que me tengo que retirar para tener un noviazgo.

"El amor de mi vida ya lo tuve: el padre de mi hijo, Pedro Torres. Ahorita es un amor tranquilo, es otro tipo de amor, pero la verdad es que si te sientes triste, si me deprimí (por la separación)", reconoció.

Actualmente, Méndez forma parte del espectáculo "Los Grandes de los 80s", que se presentará el 27 de abril en el Teatro Metropólitan.