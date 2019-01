Le produce serie de TV

Los Ángeles, California.

Sarah Michelle Gellar, la protagonista de Buffy la Cazavampiros, vuelve a la televisión como protagonista de una miniserie titulada 'Sometimes I Lie'. La nueva ficción televisiva, basada en la novela homónima de Alice Feeney, estará producida por Ellen DeGeneres y la propia actriz.

Según informa Deadline, la miniserie que desarrolla Warner Bros TV todavía no cuenta con una fecha de estreno, por lo que el regreso de la actriz a la pantalla chica tardará en materializarse. La última vez que Sarah Michelle Gellar ha aparecido en la pequeña pantalla fue dentro de la serie emitida por la NBC 'The Crazy Ones', junto a Robin Williams.

La de 'Sometines I Lie', que contará con guión de Robin Swicord (El curioso caso de Benjamin Button), es la historia de Amber Reynolds, una joven que se encuentra en un hospital, consciente de todo lo que la rodea, pero sin poder moverse ni abrir los ojos. Su entorno no sabe que ella escucha y siente, por lo que la trama oscilará entre la semana previa al accidente que Feeney no recuerda y breves flashbacks a su infancia.