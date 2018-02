Le preocupa a Ferretti lesión de Javier Aquino

Aunque se desconoce la gravedad porque están esperando a que desinflame la zona de lo que parece ser un desgarre, el "Tuca" espera no resentir esta ausencia.



"Sí, cuando es una baja de juego no es tan drástico, porque el jugador tiene talento, pero los que lastiman como Aquino, quien no se cuántos juegos tenía como titular y es uno de los jugadores claves y su lesión como la de todos que se lastiman nos preocupa", explicó el "Tuca".