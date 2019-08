Le prenden fuego a basura en ´la Copa´. Provocan carretoneros incendios

Matamoros, Tam.- Los carretoneros siguen siendo un verdadero problema para el heroico cuerpo de bomberos, pues siguen tirando la basura que recogen de la ciudad en el lugar conocido como centro de transferencia "la copa", ubicada en la colonia los Ángeles, informó el comandante de la corporación, Humberto Francisco Salazar López.

Explicó que sin embargo que esta responsabilidad es compartida con la ciudadanía que sigue utilizando sus servicios, a sabiendas que dando la vuelta del domicilio donde recogen desechos, lo van a depositar en cualquier lugar como en este caso es "la Copa".

Destacó que este es el cuento de nunca acabar con los carretoneros y como ese lote al parecer es propiedad privada no se puede hacer gran cosa, además que ya cualquiera se siente influyente ya no se les puede decir nada y ese no es la labor de un bombero, ellos lo único que tratan es de eliminar riesgos y evitar que el fuego se propague.

Fueron alrededor de dos horas y media en que trataron de sofocar el fuego y por la noche se volvió a prender; desafortunadamente no entendemos que esta es una responsabilidad compartida, tanto de autoridades como de la misma ciudadanía, que esta última se queja hasta que no es grave el problema de la contaminación, dijo el entrevistado.

Salazar López más bien consideró que la misma población debe mantenerse al pendiente de no permitir que lea dejen ahí la basura, de lo contrario van a enfrentar serios problemas como en el pasado reciente.

SINIESTRO. Otro aspecto del incendio provocado en "la Copa".