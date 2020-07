¡Le pone sabor a la crisis!

El coronavirus no sólo la dejó sin chamba, también le arrancó amigos y conocidos. Sin embargo, cuando la pandemia parecía haberla mandado a la lona, Berenice Márquez salió adelante con la venta de hamburguesas y hot dogs.

Y es que, en el momento más oscuro de la cuarentena, en el que las funciones de lucha libre se vieron suspendidas y quedaron cancelados todos los eventos del espectáculo en los que se desempeña, la también coordinadora de edecanes de la AAA puso manos a la obra para llevarse un peso a la bolsa y subsistir ante la crisis económica que la abrumó.

Entre jitomates, cebollas, carne de res y de cerdo, mostaza y catsup, la Reina de Chocolate contraatacó a la situación para descubrir una nueva faceta, con la sal y la pimienta de su lado.

"De repente me quedé sin trabajo, pero había que solucionarlo de alguna forma y se me ocurrió hacer estas benditas hamburguesas. Así que empecé la travesía pues había que ir a La Merced a surtirme y como no circulaba el coche me fui en bicicleta; no me quise subir al transporte público por aquello de los contagios.

"Compré lo que necesitaba y me regresé hasta la Colonia Narvarte cargando todo en la bici. No tenía de otra, había que hacer algo para salir adelante y comenzamos. Gracias a Dios me ha ido bien. Empecé a vender sólo para mi colonia, pero por medio del whatsapp y las redes sociales he llegado a lugares más lejanos, incluso hay personas que me han ofrecido pagar lo de la gasolina con tal de que les mande hasta sus casas; cosa que les agradezco muchísimo", relató Berenice.