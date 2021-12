Le pone precio a su música

El grupo musical ZZ Top se encuentra terminando las negociaciones de la venta de su catálogo musical a la firma de inversión KKR y a la compañía discográfica BMG, por 50 millones de dólares.

El legendario trío de Texas, conocido por éxitos como "Legs", "Cheap Sunglasses" y "Gimme All Your Lovin´", vendió todos sus intereses musicales, que incluyen su catálogo editorial, así como los ingresos por regalías de música grabada y de interpretación, informó The Wall Street Journal este martes.